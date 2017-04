La partita contro il Chievo Verona verrà ricordata per essere quella del ritorno in campo di Danilo Avelar dopo circa quindici mesi di assenza dai campi di gioco. Ora il brasiliano, in questo finale di campionato, è chiamato a dimostrare di poter essere ancora utile alla causa granata: in ballo c'è la sua permanenza al Torino.

Con ogni probabilità a fine anno uno tra Avelar e Molinaro lascerà la maglia granata: questa ultima parte di campionato sarà decisiva per stabilire chi tra i due sarà ancora a disposizione di Mihajlovic e chi invece non lo sarà più.