Con l'Europa League ormai distante, in casa Torino ci si può ora concentrare su altri obiettivi: quelli dei singoli giocatori, come la vittoria del titolo di capocannoniere per Andrea Belotti o il rilancio in serie A per Danilo Avelar.

Il terzino brasiliano, da quando ha recuperato dal grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per un anno, lo si è visto in campo solo con la formazione Primavera. In questo finale di campionato nel Torino potrebbe però esserci spazio anche per lui: Mihajlovic vuole infatti valutarlo per capire se potrà contare su di lui per la prossima stagione.