Potrebbe essere arrivata al capolinea l'esperienza al Torino di Danilo Avelar. Il difensore centrale è infatti finito nel mirino dell'Amiens, squadra francese che da questa stagione milita il Ligue 1. A differenza di quanto fatto in precedenza da Palmeiras e Gremio, i transalpini hanno proposto al club granata di acquistare a titolo definitivo il giocatore: una soluzione che piace al presidente Urbano Cairo che aveva rifiutato le proposte di un prestito delle due società brasiliane.



L'offerta formulata dall'Amiens è di 1 milione di euro: il Torino vorrebbe incassare una cifra superiore. Le due società stanno trattando e, se dovessero giungere ad un accordo, per Avelar l'esperienza in granata sarebbe terminata, altrimenti per il brasiliano si prospetta una stagione da quinto difensore centrale.