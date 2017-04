Ai microfoni di Torino Channel il terzino granata Antonio Barreca ha quest'oggi parlato del successo di ieri in casa del Cagliari. “La vittoria a Cagliari è decisamente importante perché era da tanto che non vincevamo in trasferta. È stata una vittoria che ci tira su il morale e ci da consapevolezza delle nostre qualità”. Il terzino ha poi parlato della propria prestazione. “Penso di essere entrato molto bene in partita, ho rischiato anche di fare gol in due occasioni: non ci sono riuscito ma l’importante è aver dato una mano alla squadra”.

Infine una battuta sul Crotone, il prossimo avversario del Torino in campionato. “Il Crotone deve salvarsi, per cui arriverà carico a Torino. In questo periodo sta facendo molto bene ma noi dobbiamo pensare a noi perché sarà una partita molto impegnativa”.