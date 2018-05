Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia in vista della trasferta a Napoli di domenica. Il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere alcune esercitazioni a tema e poi diretto una partita a ranghi misti. Barreca è rientrato in gruppo, terapie per Berenguer e Obi. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio e poi salirà al Colle di Superga per la Messa in suffragio delle vittime della tragedia del 4 maggio 1949.