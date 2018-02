Daniele Baselli fu tra i protagonisti in negativo del derby di andata tra Torino e Juventus, quando nel primo tempo lasciò in dieci la propria squadra a causa di un ingenuo intervento su Miralem Pjanic. Il centrocampista granata ha parlato della partita di domenica ai microfoni di Torino Channel.



“Al derby arriviamo nel migliore dei modi, abbiamo ritrovato anche il Gallo e abbiamo anche Niang che sta bene - ha dichiarato Daniele Baselli - Il pubblico? Sicuramente i nostri tifosi ci danno sempre una mano, a maggior ragione domenica che sarà una gara importantissima sia per noi che per la città. Li aspettiamo in tantissimi e speriamo di potergli regalare una vittoria”.