Primo allenamento del 2017 per il Torino: alla Sisport quest'oggi si sono rivisti i calciatori sudamericani che avevano potuto godere di qualche giorni in più di riposo rispetto ai propri compagni di squadra. Avelar, Maxi Lopez, Boyé e Martinez, insieme a Obi e a Baselli (quest'ultimo appena ristabilitosi dall'influenza) hanno svolto un programma di lavoro personalizzato.

Per un centrocampista che ha recuperato dall'influenza, Baselli, ce n'è un altro che è stato fermato sempre dal virus influenzale: Samuel Gustafson. Ha invece lavorato in palestra Giuseppe Vives.