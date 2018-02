“Eterna promessa”: sono molti i calciatori a cui è stata affibbiata questa scomoda etichetta, quella dei campioni incompiuti, del giocatori che avrebbero potuto avere un futuro radioso nell'Olimpo del calcio e che invece non sono riusciti a proseguire al meglio il proprio percorso. Tra coloro che rischiano di vedersi appiccicare addosso questa etichetta c'è anche Daniele Baselli che, dopo un ottimo inizio di stagione, nelle ultime giornate ha avuto una netta involuzione di rendimento. Il derby di domenica scorsa contro la Juventus è un esempio lampante di ciò: se all'andata aveva peccato di irruenza, facendosi ammonire ingenuamente per due volte nel giro di pochi minuti, al ritorno è sembrato invece troppo molle e non è un caso che sia stato proprio lui il primo giocatore ad essere richiamato in panchina da Walter Mazzarri in apertura di secondo tempo.



FLOP CON MAZZARRI - Il calo di rendimento di Daniele Baselli è coinciso con due avvenimenti in particolare: il cambio di allenatore sulla panchina del Torino e le insistenti voci che si sono ricorse a gennaio di un interessamento dell'Inter nei suoi confronti. I rimbrotti pubblici della scorsa stagione fatti da Sinisa Mihajlovic avevano avuto un effetto positivo nei confronti del centrocampista che, nella seconda parte della scorsa stagione e nella prima di questa, è sempre stato tra i migliori in campo del Torino. Walter Mazzarri, a differenza di quanto fatto ad esempio con M'Baye Niang, non sembra invece riuscito ancora a toccare le corde giuste per trarre il massimo da Baselli. Se il livello delle prestazioni del numero 8 granata non dovesse migliorare l'Inter (nonostante Luciano Spalletti sia un grande ammiratore del centrocampista) a fine stagione potrebbe decidere di virare su altri obiettivi anziché puntare il giocatore del Torino.



ULTIMA CHIAMATA - Domenica contro l'Hellas Verona Daniele Baselli dovrebbe essere ancora nell'undici titolare schierato del Torino, Walter Mazzarri vuole infatti recuperare il giocatore, considerando anche il fatto che è il centrocampista con il tasso tecnico maggiore tra quelli presenti nella squadra granata. Ma oltre alla fiducia dell'allenatore, servirà che Baselli ritrovi da solo le motivazioni e la condizioni giusta per evitare che quell'etichetta da eterna promessa gli si incolli addosso. Le qualità per riuscirci non gli mancano.