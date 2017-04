Oltre a Sinisa Mihajlovic, a presentare Torino-Udinese in conferenza stampa era presente anche Daniele Baselli. “Credo che il mister mi abbia fatto capire che non potevo giocare solo perché avevo qualità, ma mi serviva anche altro durante una partita. Ci sto lavorando ancora adesso, ci ho lavorato molto: mi sto accorgendo anch’io che aiuto così più me stesso e quindi la squadra. Di questo devo ringraziare l’allenatore".

Poi sulla Nazionale. “Non ho parlato con Ventura, ma è chiaramente il mio obiettivo la maglia azzurra, come tutti. Per questo voglio chiudere al meglio questa stagione, anche per ambire alla Nazionale. Poi se dovesse arrivare ora, bene, se no vedremo il prossimo anno“.

Infine su Belotti: “Il Gallo sta facendo una straordinaria stagione, gli auguro con tutto il cuore di raggiungere il titolo. Poi più segna, più aiuta noi, per cui gli auguro di trovare quell’obiettivo che sarebbe importantissimo e meritato“.