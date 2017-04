AI microfoni di Torino Channel il centrocampista Daniele Baselli ha parlato del momento della sua squadra, tornando sull'1-1 contro il Crotone di sabato scorso e analizzando il match di domenica contro il Chievo. "Il pareggio con il Crotone ci sta stretto, dispiace. Abbiamo avuto un sacco di occasioni, ma non le abbiamo sfruttate al meglio; loro alla prima chance hanno fatto gol. Era una partita alla nostra portata, potevamo fare molto di più. Aver conquistato un solo punto dà molto fastidio. Ora arriva il Chievo: una squadra mai facile. Loro sono organizzati e ben messi in campo, tutte le squadre che vanno là fanno molta fatica. Ci prepareremo al meglio per cercare il risultato"

Il centrocampista granata ha poi commentato la convocazione nello stage della Nazionale. “Lo stage me lo sono guadagnato sul campo, mi ha fatto molto piacere. Era tanto che non vedevo Coverciano. Con Ventura abbiamo parlato e si è lavorato sulla tattica”.