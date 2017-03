Daniele Baselli, autore del gol del momentaneo 1-1 del Torino contro l'Inter, parla a Sky Sport: "Un pareggio giusto, anche se alla fine forse loro ne avevano di più. Il gol? L'avevamo preparata in settimana. Son contento e spero di poter continuare così fino alla fine del campionato. In casa sappiamo di essere più forti anche grazie ai tifosi. L'Inter ha maggior qualità: abbiamo avuto le occasioni, ma in campo ci sono anche gli avversari e per stavolta il pareggio ci va bene".