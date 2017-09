A causa del cartellino rosso ricevuto nel derby contro la Juventus, Daniele Baselli sarà costretto a saltare la partita di domenica prossima tra il suo Torino e l'Hellas Verona. A sostituire il numero 8 granata sarà quindi Afriyie Acquah, ormai completamente ristabilitosi dal problema muscolare che lo aveva bloccato a Benevento.



Il mediano ghanese è infatti favorito sia su Mirko Valdifiori che su Samuel Gustafson per indossare una maglia da titolare al fianco del confermatissimo Tomas Rincon. Anche il venezuelano, come la maggior parte dei suoi compagni di squadra, nel derby non ha offerta la prestazione che ci si attendeva ma Sinisa Mihajlovic è intenzionato a rinnovargli la fiducia per permettergli un pronto riscatto.