Il Torino questo pomeriggio ha battuto in amichevole 1-0 il Monza, squadra che milita nel campionato di serie D. Il gol che ha deciso la partita è stato messo a segno da Joel Obi al 31' del primo tempo con un colpo di testa in tuffo su cross di Falque.

Nell'amichevole contro il Monza, da segnalare però l'esordio, seppur non ufficiale, di Juan Manuel Iturbe con la maglia granata. L'attaccante paraguaiano ha giocato l'intero secondo tempo nel ruolo di ala destra nel 4-2-3-1 schierato da Mihajlovic. Qualche buono spunto ma nulla di più per Iturbe alla sua prima con il Torino.

Nonostante fosse soltanto un'amichevole, questo pomeriggio sulle tribune dello stadio Grande Torino erano presenti circa 11.000 tifosi che hanno scaldato con i loro cori il freddo pomeriggio piemontese.



Torino-Monza 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatore: 31′ Obi



Torino primo tempo (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic.. All. Mihajlovic.



Torino secondo tempo (4-2-3-1): Padelli; De Silvestri, Ajeti, Benedetti, Avelar; Rosseti, Lukic; Iturbe, Martinez, Boyé; Maxi Lopez. All. Mihajlovic.



Monza primo tempo (4-4-2): Confortini; Adorni, Ruffini, Caverzasi, Roveda; Gasparri, Guidetti, Cazzaniga, Barzotti; Santocito, Palazzo. All. Zaffaroni.



Monza secondo tempo (4-4-2): Battaiola; Costa, Ruffini, Caverzasi; Ramponi, Calviello, Perini, Palesi; Barzotti, Palazzo. All. Zaffaroni.



Arbitro: Matteo Gariglio.