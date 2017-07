Si è complicata la trattativa che potrebbe portare Duvan Zapata al Torino. Con un blitz a sorpresa la società granata ha beffato il Napoli riuscendo ad accaparrarsi l'esterno spagnolo Alejandro Berenguer, esterno d'attacco che piaceva molto a Maurizio Sarri che lo avrebbe voluto come vice-Insigne.



L'arrivo in Piemonte del calciatore spagnolo non è stato accolto positivamente dalla dirigenza partenopea: De Laurentiis ora non sembra disposto a fare sconti a Cairo per il tesserino di Duvan Zapata. Al Torino, per acquistare il centravanti colombiano, ora potrebbero non bastare 18 milioni di euro.