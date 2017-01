Andrea Belotti, attaccante del Torino, è intervenuto dopo il pareggio per 0-0 in casa del Sassuolo. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Buon punto per il Torino su un campo difficile. Dobbiamo continuare a lavorare e continuare su questa strada. Io devo rimanere umile ed andare avanti. Ora penso solamente al Torino e a lavorare per questa squadra".