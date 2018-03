Contro la Fiorentina Andrea Belotti ieri è tornato al gol: una girata con il destro sulla quale Sportiello non ha potuto nulla. Peccato che la rete del Gallo non sia bastata al Torino per conquistare almeno un punto. Dopo la partita l'attaccante è partito alla volta di Coverciano per raggiungere il ritiro della Nazionale, dalla Tocana ha questa mattina parlato del momento della squadra granata ai microfoni di Sky. "Sono felice per il gol, fa sempre piacere segnare. Chiaramente, avrei preferito portare qualche punto a casa. E’ un periodo in cui le cose non ci riescono facilmente, dobbiamo cercare di restare uniti e compatti perché solo così ne possiamo uscire".



Poi sulla Nazionale: "È sempre bello tornare in Nazionale, c’è grande voglia di rivincita dopo quello che è successo. Conosco Di Biagio perché mi ha allenato sia in Under 20 che in Under 21 e penso che sia un grande uomo, lo dimostrerà ancora una volta. In Svezia solo in vacanza? Ma neanche".