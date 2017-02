Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato nel corso dell'intervallo della sfida contro il Pescara ai microfoni di Sky Sport: "Era importantissimo dare un segnale perché nessuno in squadra era felice per i risultati brutti delle ultime partite. Oggi volevamo dare la scossa per il riscatto. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e vogliamo continuare così. Non voglio mai smettere di segnare, e lavorerò per farlo anche nel secondo tempo".