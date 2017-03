L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha parlato a Sky Sport dopo il match contro il Palermo:



Seconda tripletta in campionato e con questa sei l’attuale capocannoniere, davanti a Higuain

"Mi fa piacere, ringrazierò i miei compagni, perché anche oggi mi hanno fornito tre splendidi assist e speriamo di andare avanti così, perché vincere la classifica dei cannonieri sarebbe una bellissima cosa".



Perché nell’esultanza non hai usato la cresta?

"Perché, comunque, ho passato due bellissimi anni a Palermo, con una promozione e un campionato di A tranquillo. Ho lasciato molti amici, che seguo ancora, a Palermo i tifosi mi hanno sempre rispettato, mi hanno sempre voluto bene e non volevo esultare per loro".



Prima da capitano del Torino, con una fascia particolare

"Si, c’è la foto della mia ragazza e del mio cane, sono due persone importantissime della mia vita, perché mi sostengono, mi danno tanta felicità, mi lasciano tranquillo, anche quando ci sono delle cose che non vanno particolarmente bene, sono sempre i primi a incitarmi e incoraggiarmi e per me sono un punto di riferimento".



La tua futura moglie è palermitana, ti dirà qualcosa?

"Sicuramente, sarà emozionata appena la vedrà, ma sarà emozionata lo stesso perché ho fatto tre gol e lei quando segno è veramente felice".