Contro il Crotone, per la prima volta in questo campionato, Sinisa Mihajlovic ha dovuto rinunciare ad Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, nel precedente turno di campionato contro il Verona, ha riportato un infortunio al ginocchio: la diagnosi prevede quattro settimane di stop (due sono già passate), il presidente Urbano Cairo ha pronosticato un ritorno in campo più rapido ma l'allenatore non sembra intenzionato a voler accelerare i tempi di recupero del Gallo.



"Anche io quando giocavo ebbi un infortunio simile, per aver voluto accelerare i tempi sono poi stato fermo sei mesi" ha dichiarato proprio Mihajlovic. Parole che fanno quindi pensare che difficilmente Belotti si vedrà in campo prima della prossima sosta del campionato, prevista per il weekend dell'11 e 12 novembre.