Non ci sarà Andrea Belotti nell'amichevole che il Torino giocherà domani contro il Guingamp. Sinisa Mihajlovic ha preferito non convocare il Gallo, che lunedì aveva avuto un problema muscolare alla coscia sinistra e continuerà a svolgere un lavoro personalizzato. Il mercato non c'entra: nonostante la corte serrata del Milan, il presidente Cairo non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo capitano.