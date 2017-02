Ai microfoni di Torino Channel, Marco Benassi ha presentato la partita di lunedì del suo Torino contro la Fiorentina. “La Fiorentina è una squadra molto forte, ora sarà anche arrabbiata per la sconfitta subita in Europa League - ha dichiarato il centrocampista granata - anche noi però siamo motivati e vogliamo andare a Firenze a giocarci la partita. Il gemellaggio? È una cosa bella vivere la partita in modo più sportivo rispetto a quello che di solito vediamo. Vivere i match in maniera meno accanita penso che possa fare bene a tutti”.



Benassi ha poi parlato della partita di andata e del gol segnato per lui molto speciale. “Quello segnato all’andata è stato il mio primo gol con la fascia da capitano al braccio, sicuramente è stata una grande emozione per me. Spero che possa essere di buon auspicio e spero anche di riuscire a ripetermi lunedì”.



Infine, Benassi dei giovani italiani di qualità che Torino e Fiorentina possono vantare nelle rispettive rose: “Entrambe le società stanno ora puntando sui giovani italiani da valorizzare, noi siamo una squadra giovane e loro hanno giocatori come Chiesa e Bernardeschi. Penso che anche i due presidenti siano modelli da seguire: sono entrambi italiani ed entrambi attaccati alle rispettive società”.