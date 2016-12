Come da consuetudine in casa Torino, il capitano granata Marco Benassi ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera della sua squadra contro il Genoa. Queste le sue parole: "Come ha detto il mister ci sono dei momenti durante l'arco della stagione in cui ci possono essere delle difficoltà. Ora dovremo essere bravi noi a migliorare per riprendere il nostro cammino. Dobbiamo crescere anche dal punto di vista mentale, a Napoli non avevamo iniziato male, poi preso l'1-0 non siamo riusciti a reagire. Andare nello spogliatoio sul 3-0 è un conto, andare sull'1-0 un altro. Dobbiamo quindi migliorare.Domani dobbiamo vincere assolutamente, poi ci sarà la pausa per recuperare un po' le energie".