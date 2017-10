Dopo due giorni di riposo, i calciatori del Torino sono tornati questo pomeriggio ad allenarsi al Filadelfia: Lorenzo De Silvestri e Umar Sadiq hanno ripreso a lavorare con i propri compagni di squadra e domenica, per la partita in casa del Crotone, saranno quindi regolarmente a disposizione di Sinisa Mihajlovic.



Al Filadelfia oggi erano ovviamente assenti i nazionali Tomas Rincon e Simone Edera, oltre che Adem Ljajic che ha avuto un giorno di permesso dopo la partita di ieri con la sua Serbia. Non era però presente neanche Alejandro Berenguer. Il motivo? L'esterno offensivo, approfittando dei due giorni liberi, era tornato in Spagna ma ha perso l'aereo che lo avrebbe dovuto riportare in Italia per l'allenamento di questo pomeriggio.