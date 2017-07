Quella di oggi è stata una giornata intensa per Alejandro Berenguer: lo spagnolo questa mattina ha svolto a Torino le visite mediche con la società granata, poi ha firmato il contratto, infine è partita alla volta di Bormio dove, nel pomeriggio, ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Per l'esterno spagnolo è stata una seduta di lavoro per lo più incentrata sulla parte atletica.



Oltre a Berenguer, quest'oggi hanno raggiunto la Valtellina anche Simone Edera e Gaston Silva: entrambi lasceranno il Torino in questa sessione di mercato, ma Mihajlovic ora li ha voluto in ritiro per poter così provare i suoi schemi.