Con 77 gol segnati, Rolando Bianchi è il decimo miglior marcatore di sempre della storia del Torino. L'attaccante, ora in forza alla Pro Vercelli, ai microfoni di Toro.it ha parlato dell'attuale centravanti granata, Andrea Belotti: “Belotti è un attaccante eccezionale, sono contento che abbia preso la mia maglia, sono contento di quello che sta facendo anche perché è un bergamasco come me e sono orgoglioso che ci sia lui con quella maglia. Gli auguro di fare grandi cose con il Toro e gli auguro anche una grande carriera, con tutto il cuore”

Consigli a Belotti per il futuro? "Non posso dare consigli a lui, non mi posso permettere di consigliare quello che deve fare, io credo sia importante quello che sta già facendo, cioè dare il massimo per quella maglia. Ovvio anche che un ragazzo giovane abbia voglia di misurarsi con competizioni internazionali”.