Ilche si sta allenando in questi giorni a Bormio è molto simile a quello che ha ultimato la scorsa stagione, gli unici volti nuovi sono quelli di Salvatore, Vanja, Alejandroe KevinProprio quest'ultimo, appena rientrato dal prestito alla, è uno degli osservati speciali di Sinisa: durante il ritiro in Valtellina, infatti, il tecnico dovrà capire se il difensore è pronto per vestire la maglia del Torino in serie A.Le offerte a Bonifazi non mancano: sia lache lolo hanno richiesto al Torino, ma la volontà del giocatore è quella di restare a vestire la maglia granata. Una volontà espressa attraverso un post su Instagram: "Sono tornato a casa, nella squadra dove sono cresciuto, era il mio obiettivo da sempre e sono orgoglioso di stare qui!!! Però ci tenevo a fare Un grande in bocca a lupo, a questa bella realtà che mi ha dato tanto, per il nuovo campionato che verrà, è un saluto sincero!! @spalferrara".