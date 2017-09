Lucas Boyé, attaccante argentino del Torino classe 1996, è da tempo nel mirino del Verona: già la scorsa estate il club veneto aveva provato, senza però riuscirci, ad aprire una trattativa con quello piemontese per ottenere in prestito il giocatore. La partita contro il Torino di domenica per l'Hellas Verona non rappresenterà solamente l'occasione di ottenere punti importanti per la classifica, ma darà anche la possibilità ai dirigenti gialloblù di osservare da vicino l'attaccante granata.