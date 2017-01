Arrivano buone notizie dall'infermeria granata in vista del doppio impegno con il Milan, giovedì la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia a San Siro, lunedì quella valevole per il 20ª turno di campionato al Grande Torino: l'infortunio occorso ieri a Emiliano Moretti non sembra infatti essere grave.

Il difensore, autore di un'ottima prova al Mapei Stadium contro il Sassuolo, era stato costretto ad abbandonare il campo in barella dopo un duro intervento di Berardi. La diagnosi dell'infortunio è forte trauma contusivo al polpaccio sinistro, Moretti quest'oggi ha svolto un blando lavoro in palestra ma dovrebbe poter essere a disposizione di Mihajlovic già per la partita di giovedì. Il tecnico serbo potrà inoltre contare anche su Samuel Gustafson, ormai guarito dalla febbre che lo ha colpito negli scorsi giorni.