Il tecnico del Manchester United, José Mourinho, sa che dovrà salutare David De Gea quest'estate. La ricerca di un portiere non è semplice, ma per il sostituto ci sarebbero già diversi nomi al vaglio. Tra questi, come riporta Marca, è comparso anche quello di Joe Hart. Attualmente in forza al Torino, dovrà fare ritorno al Manchester City in estate al termine del prestito, ma sicuramente non troverà spazio sotto la guida di Guardiola. A quel punto potrebbero prendere in considerazione l'idea di cederlo ai cugini, dietro ovviamente ad un pagamento considerato accettabile.