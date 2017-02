Un mese e mezzo dopo il suo arrivo aè ancora l'oggetto misterioso della rosa granata. Il 31enne difensore brasiliano, arrivato a gennaio dall'APOEL Nicosia tra il disappunto dei tifosi che si aspettavano un difensore dalle indubbie qualità e non un scommessa per sistemare il reparto arretrato, non si è ancora mia visto in campo, inizialmente per scelta tecnica, poi per un infortunio al gomito che si sta rivelando più grave del previsto."Quando rientra Carlao? Sinceramente non lo so - ha ammesso Mihajlovic ieri in conferenza stampa - è andato alla cena dei tifosi e gli han dato una botta sul gomito, e non riusciva a muovere il braccio di nuovo. Non so quanto ci vuole: se per una botta sente ancora dolore non può fare contrasti, per cui non so". L'infortunio di Carlao si sta quindi rivelando un vero e proprio caso.