L'avventura di Alfred Gomis al Bologna sempre essere già arrivata ai titoli di coda. Il portiere, terzo nelle gerarchie di Donadoni dopo Mirante e Da Costa, nei prossimi giorni terminerà in anticipo il proprio prestito alla società emiliana e farà ritorno al Torino. In granata sarà però solo di passaggio: Cairo e Petrachi stanno cercando infatti una squadra all'estremo difensore che possa garantirgli quello spazio che non ha finora avuto a Bologna.

Proprio in quest'ottica da registrare c'è un'offerta del Trapani per Gomis. Il club siciliano ha infatti richiesto al Torino il portiere come rinforzo per la squadra di Calori che, alla ripresa del campionato, dovrà tentare una difficile scalata in classifica per allontanarsi dall'ultimo posto che attualmente occupa ed evitare la retrocessione in Lega Pro.