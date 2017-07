In questa sessione di mercato il Torino, oltre che cercare rinforzi giusti per tentare nella prossima stagione di conquistare un pass per l'Europa League, deve anche trovare una sistemazione a quei giocatori che non rientra più nei piani: tra questi c'è anche il terzino brasiliano Danilo Avelar. Notizia delle ultime ore è che per il terzino brasiliano è giunta un'offerta dal Brasile, nello specifico dal Gremio.



La società di Porto Alegre ha chiesto al Torino Avelar in prestito, Urbano Cairo vorrebbe però cedere il giocatore solamente a titolo definitivo: la prima offerta del Gremio è stata dunque respinta ma le trattative proseguiranno nei prossimi giorni.