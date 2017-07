Oltre a spendere parole sul futuro dell'attaccante della nazionale italiana Andrea Belotti, il presidente Cairo ha parlato delle prossime mosse di mercato del Torino.



SULLE USCITE- "Quando hai situazioni economiche che non funzionano, devi vendere. Non è male per noi che possiamo decidere di scegliere il nostro futuro senza l’obbligo di dover vendere, visto che ad altri accade."



SUL MERCATO IN ENTRATA- "Noi ci siamo mossi per tempo, mostrando anche programmazione. Abbiamo riscattato Falque a 6 milioni; abbiamo preso Lyanco dal San Paolo, a 7+2; abbiamo recuperato Bonifazi, che ha avuto la proposta dello Zenit; poi ci sono Milinkovic-Savic, che è un portiere di prospettiva, e Sirigu, che è un giocatore già formato. E poi, cosa importante, abbiamo tenuto tutti, tutti quanti. Mantenendo la rosa attuale, avremmo bisogno di un centrale, un’alternativa a centrocampo, un’alternativa sugli esterni e un vice Belotti. In difesa comunque siamo a posto: abbiamo due giovani come Bonifazi e Lyanco e due esperti come Rossettini e Moretti: siamo alla ricerca di un altro centrale".



CHIOSA SU PALETTA- "Preferisco parlare di giocatore miei; quando si fanno dichiarazioni sui miei, non mi fa piacere; e di conseguenza preferisco non parlare io degli altri”.