M'Baye Niang e il Torino sono sempre più vicini. Urbano Cairo vuole accontentare il suo tecnico Sinisa Mihajlovic cercando di regalargli l'attaccante francese e ieri ci sono stati nuovi contatti con Mino Raiola, vero deus ex machina di questa possibile operazione. Il noto agente italo-olandese ha convinto Niang a rifiutare la ricca proposta economica dello Spartak Mosca, disposto a mettere sul piatto 3 milioni di euro di ingaggio, e adesso sta spingendo con forza affinchè si celebri questo matrimonio a tinte granata.



LA NUOVA OFFERTA - 15 milioni comprensivi di bonus, questa è la cifra che il Torino vuole presentare in giornata al Milan. Cairo ha alzato la posta di 3 milioni, ritenendo che su queste basi la trattativa possa andare in porto. Fassone e Mirabelli sono irritati con il giocatore e con chi lo sta manovrando (come in occasione della presentazione del certificato medico valido, guarda caso, fino al 31 agosto) e, secondo quanto avanzato da Gazzetta dello Sport e Tuttosport, sono disposti a forzare la mano con la "minaccia" di tenerlo in tribuna fino a gennaio in caso di mancato trasferimento. Un caso limite a poche ore dalla chiusura del mercato, in quanto i dirigenti rossoneri sono ben consapevoli che questo braccio di ferro può bloccare il mercato e creare più di una tensione a livello ambientale. Sviluppi attesi a stretto giro di posta, Niang e il Milan pronti a dirsi addio.

