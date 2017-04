Il presidente del Torino Urbano Cairo è stato ospite telefonico della cena del Toro Club Saluzzo. Il massimo dirigente granata ha parlato delle linee guida della prossima sessione di mercato: "Abbiamo cambiato il nostro modo di fare calcio: non più giocatori con un bel nome ma che il meglio lo avevano già dato, ma andiamo a cercare e prendere giocatori prevalentemente giovani di prospettiva e con voglia di fare. Recentemente abbiamo acquistato Lyanco, classe ‘97, che ci è costato anche molto – 7 milioni il cartellino e due di bonus – che avrà un avvenire molto importante. Prenderemo Bonifazi che sta facendo benissimo alla Spal; abbiamo preso un portierone di 2,02 metri, Milinkovic-Savic, già soprannominato il “Donnarumma serbo” che in Polonia sta facendo benissimo dato che la sua squadra è prima in classifica"

Cairo ha poi parlato dei giocatori già in rosa: "Abbiamo una squadra fatta di giovani di grande prospettiva con cui si possono fare cose buonissime. Alcuni sono già affermati come Benassi, Belotti, Baselli, Zappacosta, Ljajic, Falque, altri sono giovanissimi e hanno esordito quest’anno, vedi Lukic, Barreca e Boyé. Peccato perché quest’anno eravamo partiti molto bene, poi ci siamo un po’ persi".