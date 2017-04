Il presidente del Torino Urbano Cairo, all'indomani della vittoria della propria squadra contro il Cagliari, è intervenuto come ospite alla trasmissione Radio Anch'io Sport su Rai Radio1. Il massimo dirigente granata ha fatto un bilancio della stagione granata e ha poi parlato del futuro di Andrea Belotti. "Il Torino di oggi merita un 7+: ha fatto divertire i tifosi, facendo tanti gol, anche se ne ha subiti parecchi, ma questo perché è una squadra sbilanciata in avanti. In 110 anni di storia del club, questo è il settimo attacco granata. Quindi, a ripensarci, merita anche un bell'8. A Belotti ho detto che è meglio anche per lui che rimanga un altro anno, perché potrebbe consolidare quanto di buono fatto finora: così potrebbe fare un altro grandissimo campionato e andare ai Mondiali in pompa magna. Mi sono già impegnato sul fatto che solo se qualcuno dall'estero arrivasse con 100 milioni lo lascerei andare. Naturalmente solo se anche lui fosse d'accordo. Mihajlovic? Di lui apprezzo soprattutto la franchezza e la lealtà: è una persona diretta, ci s'intende con poche parole. Sarà con noi anche il prossimo anno".