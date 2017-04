A margine della conferenza del prossimo Giro d'Italia, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche del futuro di Andrea Belotti. "Ha una clausola di 100 milioni, se non arrivasse un’offerta pari a questa cifra e lui non fosse pronto ad andare via, me lo terrei volentieri. Per quanto mi riguarda dovrebbe rimanere almeno un altro anno al Torino, fare un grande campionato prossimo e andare ai mondiali con un’altra grande stagione alle spalle, che poi sarebbe la seconda dopo questo grandissimo campionato".