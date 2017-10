Le condizioni di Andrea Belotti, attaccante del Torino, migliorano ogni giorno di più. Il presidente Urbano Cairo ha confermato che il 'Gallo' sta sempre meglio. Queste le sue parole ad un evento che ha avuto luogo ieri a Milano: "Belotti, da quello che mi dicono, sta migliorando molto e toglierà le stampelle nei prossimi giorni". L'attaccante si è infortunato, nella partita contro il Verona, subendo una lesione di primo/secondo grado del legamento collaterale e capsulare mediale del ginocchio destro.



IL RIENTRO - L'obiettivo è quello di recuperare il prima possibile, le date precise del rientro ancora non ci sono, perchè dopo infortuni del genere è meglio non fare programmi o illusioni. Belotti, però, vorrebbe essere presente per i play-off degli 'Azzurri' che si svolgeranno tra il 9 e l'11 novembre. Per quanto riguarda il campionato, da quanto riporta toronews, potrebbe rientrare già contro il Cagliari il 29 ottobre.