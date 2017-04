Urbano Cairo, presidente del Torino, parla a Sky Sport del futuro di Andrea Belotti, cercato da tutti i top club europei: "Non ci sono trattative in essere con nessuno. C'è una clausola rescissoria che non è limitata nel tempo e se qualcuno dall'estero porterà 100 milioni, e il giocatore sarà d'accordo, noi dovremmo cederlo, altrimenti resterà con noi. Per ora nessuno mi ha chiamato per offrirmi quella cifra e quindi non vedo una squadra che lo voglia per 100 milioni".



Due parole, poi, su Hart: "Hart è un buon portiere, un ragazzo in gamba, ma sono goal che si possono prendere. E' la terza volta che ne prendiamo uno così, si vede che quella zona di porta non è molto fortunata".