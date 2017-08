FANTACALCIOMERCATO

Ilsi prepara per gli ultimi movimenti di mercato, che però non coinvolgeranno: il primo è finito nel mirino del Monaco, il secondo è stato accostato ai granata ma non rientra nei loro piani. Lo conferma il presidentea margine del Trofeo Mamma Cairo: "Belotti non si vende, non se ne parla nemmeno e Mihajlovic lo sa. Faremo ancora qualcosa per un Toro ancor più competitivo senza vendere nessuno - riporta La Gazzetta dello Sport - Con Fantantonio ho un buon rapporto, quando ha annunciato l'addio a Verona gli ho telefonato perché ci ripensasse, solo per amore verso il bel calcio, senza secondi fini".Cairo però non nasconde la necessità di arrivare a un ulteriore acquisto: "Al Torino manca ancora un innesto". I fari sono puntati tutti su: arenata la cessione allo Spartak Mosca, il francese del Milan spinge per ricongiungersi a Mihajlovic ma l'intesa tra la società rossonera e quella granata è ancora lontana, ampia la distanza tra domanda (18-20 milioni) e offerta (12).