A margine della presentazione del Corriere Fiorentino, il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato a parlare della partita di domenica per dalla sua squadra contro la Fiorentina. Una sconfitta arrivata nei minuti di recupero in seguito alla decisione dell'arbitro Gavilucci di assegnare un calcio di rigore ai viola (il secondo della partita) dopo aver rivisto al Var il tocco con il braccio di Cristian Ansaldi.



"Purtroppo è andata male per noi. Un po’ troppi rigori ed un po’ troppa Var. E’ stata una partita particolare, in un clima un po’ particolare, e quello ci ha un po’ penalizzato". Il presidente granata ha poi analizzato il momento del Torino: "Credo che nel Torino, in questo momento, piu’ che parlare si debbano fare le cose, lavorare molto e tutto il resto. Le parole contano poco, contano solo i fatti".