Venduti oltre 25.500 biglietti in vista della sfida tra Torino e Inter in scena allo stadio Grande Torino. Ci sarà il pienone, anche se il record è stato raggiunto con il derby di dicembre (26.436 presenze). Buone notizie quindi per Urbano Cairo e le casse della società, e si aspetta di riuscire a “piazzare” anche i tagliandi maggiormente costosi.



C’è però un lato negativo, lo stadio non sarà propriamente granata. Da quanto emerge infatti, sono tantissimi i tifosi interisti che si sono già assicurati l’ingresso allo stadio di Torino. I nerazzurri hanno sempre fatto un alta presenze nella sfida esterna col Torino, ma questa volta potrebbero essere tanti quanti i tifosi del Torino.



A Milano l’entusiasmo è in crescita, soprattutto a fronte delle vittorie convincenti macinate dalla squadra di Pioli, al contrario, il Toro non sta mantenendo il passo del girone di andata, e il supporto dei tifosi in questa partita fondamentale, potrebbe essere eclissato dalle migliaia di nerazzurri presenti sugli spalti.