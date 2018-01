Colpo di scena nella notte in casa Torino. Dopo il derby perso contro la Juventus in Coppa Italia, è precipitata la situazione per Sinisa Mihajlovic: l'allenatore serbo va verso l'esonero nelle prossime ore​, questa la decisione del presidente Cairo che si è confrontato con i suoi uomini prima di passare ai fatti. La scelta sembra essere definitiva, Mihajlovic aspetta comunicazioni e ufficialità di un divorzio che segue un periodo di profonda involuzione per il Toro.



IL SOSTITUTO - Quando tutto sarà confermato, il Torino passerà alla ricerca del sostituto: un nome è quello di Walter Mazzarri, secondo Sky Sport da tempo apprezzato dalla dirigenza granata e dunque spendibile come opportunità per la panchina del Toro che deve rialzarsi in classifica. E pronto a salutare definitivamente Sinisa Mihajlovic.