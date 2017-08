Urbano Cairo, a margine della partita vinta dal Torino Primavera contro il Milan, è tornato a parlare di mercato e, come sempre quando si parla di Torino, ha commentato la situazione di Andrea Belotti, finito nel mirino del Monaco: ''Belotti al Monaco? Non ho avuto contatti. Come ho gia' avuto modo di ribadire voglio tenerlo. Oggi mi sono divertito: ho visto una bella squadra, aggressiva e ricca di qualita. Per quanto riguarda la prima squadra invece domenica, davanti al nostro pubblico, abbiamo l'opportunità di riscattare subito il mezzo passo falso di Bologna che comunque a inizio stagione è normale: ci sono ancora alcuni automatismi da mettere a punto, ma ad agosto rientra nella normalità''.



UN COLPO - Cairo ha anche commentato il mercato in entrata del Torino, che non è ancora concluso: ''Cosa mi aspetto da questi ultimi giorni di calciomercato? Di fare ancora un’operazione in entrata, e magari qualcosa in uscita per qualche giocatore che qui non ha tanto spazio. Benassi? Eravamo affezionati, in questo modulo non avrebbe avuto spazio, è stato il nostro capitano, gli auguro ogni bene”.