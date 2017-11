Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha ricevuto ieri il premio "Hall of Fame". A margine della premiazione ha raccontato un curioso episodio riguardante Andrea Belotti e il Real Madrid. I tifosi granata devono preoccuparsi?



"Ero a cena con Florentino Perez che parlava dei rinnovi dei calciatori con clausole monstre - ha raccontato il massimo dirigente granata - io ho accennato di Belotti e non lo conosceva, ma ho parlato della clausola per blindarlo a 100 milioni. Lui, saputo della clausola, ha alzato le antenne. Se fosse stata a 20 milioni non lo avrebbe fatto”.