Si è tenuto ieri pomeriggio a Grugliasco il raduno di tutti i Toro Club d'Italia. All'evento è intervenuto telefonicamente anche il presidente granata Urbano Cairo che ha fatto il punto sulla ricostruzione del Fildelfia ormai prossimo all'inaugurazione. "Mi fa molto piacere ricordare che ormai siamo molto vicini affinché possa rinascere il Filaladelfia. Il fatto che sia stato demolito nel 1997 è inconcepibile, però poi con il contributo di tutti stiamo riuscendo a farlo risplendere. Io ve l’avevo detto dieci anni fa durante una manifestazione proprio allo storico impianto prima di un match contro l’Ascoli che ce l’avrei messa tutta per la ricostruzione del campo sino a quando la mia presidenza sarebbe durata ed adesso finalmente siamo ad un passo dal tagliare il nostro per l’inaugurazione, è questione di due mesi. Questa è una soddisfazione enorme ma anche un atto di rispetto dovuto verso il Grande Torino, che è stata la squadra più forte del mondo. Io voglio ribadire che ho rispettato i miei impegni, non soltanto versando 1 milione di euro tramite la Fondazione dedicata a mia mamma, ma anche il Torino FC si è impegnato per i prossimi vent’anni con una concessione per poter utilizzare l’impianto per farlo vivere e rivivere. Un’altra cosa importante è che oggi si parte da questo Filadelfia ma poi, con i soldi che verseremo di affitto, la Fondazione effettuerà una serie di aggiustamenti per renderlo ancora più funzionale per l’attività di allenamento della prima squadra ma anche per le partite della Primavera”.