Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24: "Fare io la formazione? Questo mai, non è il mio ruolo, sarebbe un errore, se io capissi di calcio più di Petrachi e Mihajlovic ci sarebbe un problema. Tra me e Petrachi c'è un intesa fulminea, con Mihajlovic cresce di giorno in giorno, c'è grande sintonia tra noi". I granata avrebbero potuto fare meglio quest'anno? "Abbiamo cambiato molto quest'anno, siamo a 10 punti dall'Europa e senza tutti questi errori sui rigori saremmo là. Abbiamo tanta qualità, penso a Zappacosta e Baselli, per non parlare di Belotti". Sul fenomenale attaccante aggiunge: "Belotti? Ancora non ci ha chiamato nessuno, ma so che a vederlo vengono tutte le squadre più importanti. 100 milioni sono tanti, spero non arrivino, lo voglio tenere un'altro anno, anche perchè sul mercato vogliamo rafforzarci". Un pensiero sulla morte di Michele Scarponi: "Scarponi era un ragazzo di una simpatia incredibile oltre a essere forte. E' una grande perdita, sarà un Giro d'Italia all'insegna del suo ricordo". Infine, sull'elezione del nuovo commissario della Lega Serie A: "E' giusto che Tavecchio adesso sia il commissario della Lega Calcio, ma poi dovremo ripartire da 3/4/5 giovani manager".