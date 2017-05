Alla vigilia dell'anniversario della tragedia di Superga, il presidente granata Urbano Cairo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato delle proprie emozioni nel ricordare il Grande Torino. “L'anniversario di Superga lo vivo con tristezza: si ricorda una squadra straordinaria, invincibile, capace di conquistare cinque scudetti di fila. Ma da un certo punto di vista è anche un ricordo gioioso: vedere migliaia di persone, uomini e donne di tutte le età, che ogni anno vengono a Superga a ricordare il Grande Torino, a dire una preghiera, a stare insieme, è qualcosa bellissimo ed è molto tipico del popolo granata”.



Cairo ha poi parlato anche del derby di sabato contro la Juventus. “Gli ultimi risultati non sono male, abbiamo fatto qualche pareggio di troppo in casa ma siamo andati bene fuori. Cosa mi aspetto dal derby? Mi aspetto un derby giocato con grinta, i giocatori lo sentono ma devono sentirlo nel modo giusto, non devono avere timori ma devono andare a prendere gli avversari per fare una partita all'attacco”.