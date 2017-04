Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in Lega Calcio a cominciare dall'addio di Silvio Berlusconi al Milan: "Berlusconi ha fatto la storia, non serve che lo dica io. Ha fatto 31 anni di successi, qualcosa di incredibile. Ora il calcio italiano potrà avvalersi di proprietà cinesi molto importanti, daranno un impulso. Non ho mai visto un Torino-Milan con Berlusconi né mai sono riuscito a battere i rossoneri...".



Sul commissariamento della Lega, Cairo replica: "Il 20 ci ritroveremo e ne parleremo, serve una svolta. Non credo sia impossibile accordarsi, il commissariamento non significa precipitare". Chiosa finale su Belotti: "C'è una clausola da 100 milioni di euro. Nessuno ha fatto ancora offerte, chi vorrà prenderlo in Italia invece dovrà avere il nostro totale via libera e non potrà beneficiare di clausole".