Il rilancio di Rcs, la crescita di ascolti di La7, il settore periodici che continua a conseguire margini importanti: il gruppo Cairo Communication ha chiuso il 2017 con ricavi consolidati lordi pari a 1,21 miliardi contro i 631,7 milioni dell’anno precedente (Rcs Mediagroup è stata consolidata dal primo settembre 2016), il margine operativo lordo pari a 168,8 milioni, il risultato operativo a 102,7 milioni e l’utile più che raddoppiato a 52 milioni rispetto ai 21,5 milioni del 2016. È stato proposto un dividendo di 10 centesimi per azione rispetto ai 5 centesimi del 2017. La Borsa ha apprezzato, il titolo ha chiuso in rialzo del 3,8% a 3,48 euro.



Lo scorso anno Rcs Mediagroup — il gruppo editore del Corriere della Sera e di cui Urbano Cairo è presidente e amministratore delegato — ha conseguito margini in linea con gli obiettivi di risultato del 2017 e in forte crescita, con un risultato netto positivo di 71,1 milioni rispetto ai 3,5 milioni del 2016 e ridotto di 78,7 milioni l’indebitamento finanziario netto.



Nel settore tv il gruppo ha conseguito un margine operativo lordo di 7 milioni, rispetto agli 1,8 milioni del 2016. Il nuovo palinsesto de La7 sta dando risultati in termini di ascolti: negli ultimi 5 mesi consecutivi ha superato Retequattro in prime time. Secondo i dati Auditel più recenti, dal primo gennaio al 25 marzo, lo share totale di giornata è stato del 3,57% in crescita del 20% e nel prime time (cioè dalle 20.30 alle 22.30) del 4,70% in salita del 33%. Nel settore editoria periodici Cairo Editore, il margine operativo lordo è stato pari a 12,2 milioni e il risultato operativo di 11,1 milioni (rispettivamente 15,2 milioni e 14 milioni nel 2016). Con circa 1,7 milioni di copie medie vendute nei dodici mesi gennaio-dicembre 2017, sottolinea una nota, Cairo Editore «si conferma il primo editore per copie di settimanali vendute in edicola, con una quota di mercato di circa il 30 per cento».



Cala l’indebitamento finanziario netto del gruppo, che al 31 dicembre 2017 risulta di circa 263,1 milioni, contro i 352,6 milioni del 2016, ed è riferibile a Rcs per 287,4 milioni. Il miglioramento è «principalmente riconducibile ai flussi di cassa generati dalla gestione tipica», spiega la nota, e «all’incasso dei proventi netti di operazioni di dismissione e acquisizione».



Quanto al 2018, il gruppo intende «perseguire lo sviluppo dei suoi settori editoria periodica Cairo Editore e raccolta pubblicitaria», settori in cui è «realizzabile l’obiettivo di continuare a conseguire risultati gestionali positivi ». Sul fronte tv, l’obiettivo è «sviluppare la propria attività nel settore editoriale televisivo, per il quale si prevede anche nell’anno 2018 un margine operativo lordo positivo». Inoltre «Rcs considera conseguibile anche nel 2018 — prosegue la nota di Cairo Communication — una crescita del margine operativo lordo e dei flussi di cassa della gestione corrente rispetto all’esercizio 2017, tali da consentire di ridurre l’indebitamento finanziario a fine 2018 al di sotto di 200 milioni».